Cégjegyzék
Microsoft
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

  • Bucharest Metropolitan Area

Microsoft Szoftvermérnök Fizetések Bucharest Metropolitan Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Bucharest Metropolitan Area a Microsoft cégnél RON 294K yearként a 59 szinthez és RON 527K yearként a 64 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Bucharest Metropolitan Area csomag összesen RON 373K. Tekintsd meg a Microsoft teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
SDE
59(Belépő szint)
RON 294K
RON 194K
RON 79.6K
RON 20.5K
60
RON 303K
RON 195K
RON 90.4K
RON 17.4K
SDE II
61
RON 315K
RON 197K
RON 86.5K
RON 31.7K
62
RON 398K
RON 257K
RON 85.6K
RON 55.7K
Megtekintés 9 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Microsoft logo
+RON 1.07M
Block logo
+RON 258K
Robinhood logo
+RON 396K
Stripe logo
+RON 89K
Datadog logo
+RON 156K
Verily logo
+RON 97.9K
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Microsoft cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ÉV 1

20%

ÉV 2

20%

ÉV 3

20%

ÉV 4

20%

ÉV 5

Részvény típus
RSU

A Microsoft cégnél a RSUs 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (20.00% éves)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Microsoft cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Microsoft cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Sometimes a 5 year schedule



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

iOS mérnök

Frontend szoftvermérnök

Gépi tanulás mérnök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Hálózati mérnök

Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök

Adatmérnök

Produkciós szoftvermérnök

Biztonsági szoftvermérnök

DevOps mérnök

Site Reliability mérnök

Kripto mérnök

Virtuális valóság szoftvermérnök

Rendszermérnök

Videojáték szoftvermérnök

Fejlesztő nagykövet

Kutató tudós

AI kutató

AI mérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Microsoft cégnél in Bucharest Metropolitan Area évi RON 526,804 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Microsoft cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Bucharest Metropolitan Area jelentett medián éves teljes kompenzáció RON 343,731.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Microsoft cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források