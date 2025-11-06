A Szoftvermérnök kompenzáció in Bucharest Metropolitan Area a Microsoft cégnél RON 294K yearként a 59 szinthez és RON 527K yearként a 64 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Bucharest Metropolitan Area csomag összesen RON 373K. Tekintsd meg a Microsoft teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
SDE
RON 294K
RON 194K
RON 79.6K
RON 20.5K
60
RON 303K
RON 195K
RON 90.4K
RON 17.4K
SDE II
RON 315K
RON 197K
RON 86.5K
RON 31.7K
62
RON 398K
RON 257K
RON 85.6K
RON 55.7K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Microsoft cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ÉV 1
20%
ÉV 2
20%
ÉV 3
20%
ÉV 4
20%
ÉV 5
A Microsoft cégnél a RSUs 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:
20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (20.00% éves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Microsoft cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Microsoft cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
Befoglalt Munkakörök
iOS mérnök
Frontend szoftvermérnök
Gépi tanulás mérnök
Backend szoftvermérnök
Full-Stack szoftvermérnök
Hálózati mérnök
Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök
Adatmérnök
Produkciós szoftvermérnök
Biztonsági szoftvermérnök
DevOps mérnök
Site Reliability mérnök
Kripto mérnök
Virtuális valóság szoftvermérnök
Rendszermérnök
Videojáték szoftvermérnök
Fejlesztő nagykövet
Kutató tudós
AI kutató
AI mérnök