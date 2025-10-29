Cégjegyzék
Meridian Credit Union
Meridian Credit Union Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Canada csomag a Meridian Credit Union cégnél összesen CA$84.1K yearként. Tekintsd meg a Meridian Credit Union teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Meridian Credit Union
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Összesen évente
CA$84.1K
Szint
-
Alapbér
CA$74K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$10.1K
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Meridian Credit Union?
Block logo
+CA$80.5K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.5K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Meridian Credit Union cégnél in Canada évi CA$102,508 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Meridian Credit Union cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$81,615.

