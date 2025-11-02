Cégjegyzék
Mercury
Mercury Értékesítés Fizetések

Az átlagos Értékesítés teljes kompenzáció in United States a Mercury cégnél $71.3K és $101K yearként között mozog. Tekintsd meg a Mercury teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$81K - $95.9K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$71.3K$81K$95.9K$101K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

16.67%

ÉV 1

16.67%

ÉV 2

16.67%

ÉV 3

16.67%

ÉV 4

16.67%

ÉV 5

16.67%

ÉV 6

Részvény típus
RSU

A Mercury cégnél a RSUs 6 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 16.67% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (16.67% éves)

  • 16.67% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (16.67% éves)

  • 16.67% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (16.67% éves)

  • 16.67% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (16.67% éves)

  • 16.67% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (16.67% éves)

  • 16.67% a következő időszakban válik esedékessé: 6th-ÉV (16.67% éves)

7 years post-termination exercise window.



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Értékesítés pozícióra a Mercury cégnél in United States évi $101,200 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Mercury cégnél a Értékesítés szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $71,280.

Egyéb források