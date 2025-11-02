A UX kutató kompenzáció in United States a Mercari cégnél összesen $173K yearként a MG3 szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $150K. Tekintsd meg a Mercari teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A Mercari cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.32% negyedéves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.32% negyedéves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.32% negyedéves)