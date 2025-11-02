A Technikai programmenedzser kompenzáció in United States a Mercari cégnél összesen $113K yearként a MG4 szinthez. Tekintsd meg a Mercari teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A Mercari cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.32% negyedéves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.32% negyedéves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.32% negyedéves)