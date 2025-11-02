Cégjegyzék
Mercari
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Technikai programmenedzser

  • Összes Technikai programmenedzser fizetés

Mercari Technikai programmenedzser Fizetések

A Technikai programmenedzser kompenzáció in United States a Mercari cégnél összesen $113K yearként a MG4 szinthez. Tekintsd meg a Mercari teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$190K - $216K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$165K$190K$216K$241K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Megtekintés 2 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Mercari cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.32% negyedéves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.32% negyedéves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.32% negyedéves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Technikai programmenedzser ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Technikai programmenedzser pozícióra a Mercari cégnél in United States évi $240,917 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Mercari cégnél a Technikai programmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $165,375.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Mercari cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források