Mercari
Mercari Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in Japan a Mercari cégnél ¥7.47M yearként a MG1 szinthez és ¥14.2M yearként a MG4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Japan csomag összesen ¥12.22M. Tekintsd meg a Mercari teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
MG1
(Belépő szint)
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Megtekintés 2 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Mercari cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.32% negyedéves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.32% negyedéves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.32% negyedéves)



Befoglalt Munkakörök

Gépi tanulás mérnök

Backend szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Mercari cégnél in Japan évi ¥16,765,390 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Mercari cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Japan jelentett medián éves teljes kompenzáció ¥9,775,247.

