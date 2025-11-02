Mercari Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in Japan a Mercari cégnél ¥7.47M yearként a MG1 szinthez és ¥14.2M yearként a MG4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Japan csomag összesen ¥12.22M. Tekintsd meg a Mercari teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Vesting ütemezés Fő 33.3 % ÉV 1 33.3 % ÉV 2 33.3 % ÉV 3 Részvény típus RSU A Mercari cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik: 33.3 % a következő időszakban válik esedékessé: 1st - ÉV ( 8.32 % negyedéves )

33.3 % a következő időszakban válik esedékessé: 2nd - ÉV ( 8.32 % negyedéves )

33.3 % a következő időszakban válik esedékessé: 3rd - ÉV ( 8.32 % negyedéves )

Mi az átruházási ütemterv a Mercari ?

