Mercari Marketing Fizetések

Az átlagos Marketing teljes kompenzáció in United States a Mercari cégnél $133K és $181K yearként között mozog. Tekintsd meg a Mercari teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$142K - $172K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$133K$142K$172K$181K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Mercari cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.32% negyedéves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.32% negyedéves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.32% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Marketing pozícióra a Mercari cégnél in United States évi $180,960 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Mercari cégnél a Marketing szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $132,600.

