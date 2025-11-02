Cégjegyzék
Az átlagos Adattudós teljes kompenzáció in Japan a Mercari cégnél ¥8.22M és ¥11.45M yearként között mozog. Tekintsd meg a Mercari teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Mercari cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.32% negyedéves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.32% negyedéves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.32% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Mercari cégnél in Japan évi ¥11,448,013 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Mercari cégnél a Adattudós szerepkörre in Japan jelentett medián éves teljes kompenzáció ¥8,219,087.

