Cégjegyzék
Mercari
  • Fizetések
  • Adatelemző

  • Összes Adatelemző fizetés

Mercari Adatelemző Fizetések

A Adatelemző kompenzáció in Japan a Mercari cégnél összesen ¥8.74M yearként a MG3 szinthez. Tekintsd meg a Mercari teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Block logo
+¥8.67M
Robinhood logo
+¥13.3M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.23M
Verily logo
+¥3.29M
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Mercari cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.32% negyedéves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.32% negyedéves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.32% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adatelemző pozícióra a Mercari cégnél in Japan évi ¥11,178,107 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Mercari cégnél a Adatelemző szerepkörre in Japan jelentett medián éves teljes kompenzáció ¥7,834,229.

