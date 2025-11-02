Cégjegyzék
Az átlagos Vezérkari főnök teljes kompenzáció in India a Mercari cégnél ₹15.76M és ₹21.58M yearként között mozog. Tekintsd meg a Mercari teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₹17.07M - ₹20.26M
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹15.76M₹17.07M₹20.26M₹21.58M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Mercari cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.32% negyedéves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.32% negyedéves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.32% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Vezérkari főnök pozícióra a Mercari cégnél in India évi ₹21,576,576 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Mercari cégnél a Vezérkari főnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹15,760,281.

