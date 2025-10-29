Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Netherlands csomag a Mendix cégnél összesen €76.7K yearként. Tekintsd meg a Mendix teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Mendix
Senior Software Engineer
Rotterdam, ZH, Netherlands
Összesen évente
€76.7K
Szint
Senior Software Engineer
Alapbér
€76.7K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
10 Év
Mik a karrierszintek a Mendix?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Full-Stack szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Mendix cégnél in Netherlands évi €88,638 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Mendix cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Netherlands jelentett medián éves teljes kompenzáció €75,369.

Egyéb források