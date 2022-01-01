Cégkönyvtár
Mendix
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Mendix Fizetések

Mendix fizetési tartománya $56,385 teljes kompenzációban évente Adatelemző in Netherlands alsó végén $195,975 Marketing in United States felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Mendix. Utoljára frissítve: 8/9/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Median $93.5K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Termékvezető
Median $93.9K
Termékdizájner
Median $72K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Üzleti elemző
$95.2K
Adatelemző
$56.4K
Marketing
$196K
Szoftverfejlesztési vezető
$93.6K
Megoldásépítész
$96.7K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Mendix-nél a Marketing at the Common Range Average level, évi $195,975 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Mendix-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $93,733.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Mendix-nél

Kapcsolódó cégek

  • Zimperium
  • Sendbird
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források