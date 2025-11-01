Cégjegyzék
Melio Payments
  • Fizetések
  • Szoftvermérnöki vezető

  • Összes Szoftvermérnöki vezető fizetés

Melio Payments Szoftvermérnöki vezető Fizetések

A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in Israel csomag a Melio Payments cégnél összesen ₪597K yearként. Tekintsd meg a Melio Payments teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Összesen évente
₪597K
Szint
-
Alapbér
₪597K
Stock (/yr)
₪0
Bónusz
₪0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
Mik a karrierszintek a Melio Payments?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Melio Payments cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Melio Payments cégnél in Israel évi ₪647,996 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Melio Payments cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in Israel jelentett medián éves teljes kompenzáció ₪584,965.

