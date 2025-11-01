Cégjegyzék
Melio Payments
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Pénzügyi elemző

  • Összes Pénzügyi elemző fizetés

Melio Payments Pénzügyi elemző Fizetések

Az átlagos Pénzügyi elemző teljes kompenzáció in Israel a Melio Payments cégnél ₪202K és ₪288K yearként között mozog. Tekintsd meg a Melio Payments teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₪232K - ₪271K
Israel
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₪202K₪232K₪271K₪288K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Pénzügyi elemző beküldésres itt: Melio Payments van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Don't get lowballed

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Melio Payments cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Pénzügyi elemző ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Pénzügyi elemző pozícióra a Melio Payments cégnél in Israel évi ₪288,493 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Melio Payments cégnél a Pénzügyi elemző szerepkörre in Israel jelentett medián éves teljes kompenzáció ₪202,192.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Melio Payments cégnél

Kapcsolódó cégek

  • LinkedIn
  • Google
  • Dropbox
  • Snap
  • PayPal
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források