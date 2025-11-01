Cégjegyzék
Melio Payments
Melio Payments
Melio Payments Ügyfélszolgálat Fizetések

Az átlagos Ügyfélszolgálat teljes kompenzáció in United States a Melio Payments cégnél $45.1K és $65.5K yearként között mozog. Tekintsd meg a Melio Payments teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$51.2K - $59.4K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$45.1K$51.2K$59.4K$65.5K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Melio Payments cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Ügyfélszolgálat pozícióra a Melio Payments cégnél in United States évi $65,450 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Melio Payments cégnél a Ügyfélszolgálat szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $45,100.

Egyéb források