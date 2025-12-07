Cégjegyzék
Meituan
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szövegíró

  • Összes Szövegíró fizetés

Meituan Szövegíró Fizetések

Az átlagos Szövegíró teljes kompenzáció in United States a Meituan cégnél $41.5K és $59K yearként között mozog. Tekintsd meg a Meituan teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$47K - $53.5K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$41.5K$47K$53.5K$59K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Szövegíró beküldésres itt: Meituan van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a Meituan?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szövegíró ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szövegíró pozícióra a Meituan cégnél in United States évi $59,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Meituan cégnél a Szövegíró szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $41,500.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Meituan cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Amadeus
  • Checkfront
  • Alpaca
  • Click Travel
  • EAB
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/meituan/salaries/copywriter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.