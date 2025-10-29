Cégjegyzék
Medallia
Medallia Technikai programmenedzser Fizetések

A medián Technikai programmenedzser kompenzációs in United States csomag a Medallia cégnél összesen A$351K yearként. Tekintsd meg a Medallia teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Medallia
Senior Program Manager
New York, NY
Összesen évente
A$351K
Szint
L6
Alapbér
A$254K
Stock (/yr)
A$66.3K
Bónusz
A$30.8K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
10 Év
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Technikai programmenedzser pozícióra a Medallia cégnél in United States évi A$439,185 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Medallia cégnél a Technikai programmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció A$343,643.

