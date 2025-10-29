Cégjegyzék
A Szoftvermérnök kompenzáció in Spain a Medallia cégnél összesen €83.1K yearként a Staff Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in Spain csomag összesen €83.2K. Tekintsd meg a Medallia teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
(Belépő szint)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
Mik a karrierszintek a Medallia?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Medallia cégnél in Spain évi €99,860 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Medallia cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Spain jelentett medián éves teljes kompenzáció €83,165.

