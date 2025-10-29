A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a McKinsey cégnél $131K yearként a Junior Engineer szinthez és $293K yearként a Principal Architect I szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $185K. Tekintsd meg a McKinsey teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
