McKinsey Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a McKinsey cégnél $131K yearként a Junior Engineer szinthez és $293K yearként a Principal Architect I szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $185K. Tekintsd meg a McKinsey teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Engineer
(Belépő szint)
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Mik a karrierszintek a McKinsey?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a McKinsey cégnél in United States évi $292,933 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A McKinsey cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $175,000.

