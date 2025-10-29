A Vezetési tanácsadó kompenzáció in United States a McKinsey cégnél $121K yearként a Business Analyst szinthez és $388K yearként a Partner szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $245K. Tekintsd meg a McKinsey teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
