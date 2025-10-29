A Adattudós kompenzáció in United States a McKinsey cégnél $152K yearként a Data Scientist szinthez és $248K yearként a Principal szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $170K. Tekintsd meg a McKinsey teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
