A Üzleti elemző kompenzáció in United States a McKinsey cégnél $124K yearként a Business Analyst szinthez és $250K yearként a Engagement Manager szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $134K. Tekintsd meg a McKinsey teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
