Cégjegyzék
MCI
Itt dolgozik? Igényelje cégét

MCI Fizetések

A MCI fizetése $21,882 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálati műveletek pozícióhoz az alsó végén $116,288-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a MCI. Utoljára frissítve: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ügyfélszolgálati műveletek
$21.9K
Vezetési tanácsadó
$44.3K
Gépészmérnök
$51.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Szoftvermérnök
$116K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a MCI cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $116,288 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A MCI cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $47,731.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a MCI cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Databricks
  • Google
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Square
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források