Cégjegyzék
McGraw Hill
Itt dolgozik? Igényelje cégét

McGraw Hill Fizetések

A McGraw Hill fizetése $10,816 éves teljes kompenzációtól egy Értékesítés pozícióhoz az alsó végén $213,000-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a McGraw Hill. Utoljára frissítve: 9/15/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Szoftvermérnök
Median $138K

Full-Stack Szoftvermérnök

Terméktervező
Median $100K
Termékmenedzser
Median $120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
UX kutató
Median $100K
Szoftvermérnöki vezető
Median $213K
Adattudós
$184K
Marketing
$180K
Értékesítés
$10.8K
Műszaki programvezető
$185K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a McGraw Hill cégnél: Szoftvermérnöki vezető évi $213,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A McGraw Hill cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $137,500.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a McGraw Hill cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Uber
  • SoFi
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Roblox
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források