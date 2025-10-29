Cégjegyzék
MBition
A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in Germany csomag a MBition cégnél összesen €110K yearként.

Medián fizetési csomag
company icon
MBition
Software Engineering Manager
Berlin, BE, Germany
Összesen évente
€110K
Szint
-
Alapbér
€91.3K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€18.6K
Cégnél töltött évek
6 Év
Tapasztalat (év)
16 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a MBition cégnél in Germany évi €110,505 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A MBition cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in Germany jelentett medián éves teljes kompenzáció €109,934.

