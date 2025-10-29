Cégjegyzék
MBition
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

MBition Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Germany csomag a MBition cégnél összesen €82.3K yearként. Tekintsd meg a MBition teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
MBition
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Összesen évente
€82.3K
Szint
Senior
Alapbér
€71.6K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€10.7K
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
Mik a karrierszintek a MBition?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Befoglalt Munkakörök

Full-Stack szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a MBition cégnél in Germany évi €94,368 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A MBition cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Germany jelentett medián éves teljes kompenzáció €84,052.

