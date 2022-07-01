Manta Fizetések

Cégjegyzék
Manta
A Manta fizetése $135,926 éves teljes kompenzációtól egy Technikai ügyfélmenedzser pozícióhoz az alsó végén $179,100-ig egy Megoldástervező pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Manta. Utoljára frissítve: 11/26/2025

Megoldástervező
$179K
Technikai ügyfélmenedzser
$136K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Manta cégnél: Megoldástervező at the Common Range Average level évi $179,100 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Manta cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $157,513.

Egyéb források

