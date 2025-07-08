Cégjegyzék
Malt
Malt Fizetések

A Malt fizetése $68,158 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $71,800-ig egy Emberi erőforrás pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Malt. Utoljára frissítve: 11/23/2025

Szoftvermérnök
Median $68.2K
Emberi erőforrás
$71.8K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Malt cégnél: Emberi erőforrás at the Common Range Average level évi $71,800 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Malt cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $69,979.

Egyéb források

