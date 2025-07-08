Cégjegyzék
Malga
Malga Fizetések

A Malga fizetése $35,668 éves teljes kompenzációtól egy Üzletfejlesztés pozícióhoz az alsó végén $68,075-ig egy Értékesítés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Malga. Utoljára frissítve: 11/23/2025

Üzletfejlesztés
$35.7K
Értékesítés
$68.1K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Malga cégnél: Értékesítés at the Common Range Average level évi $68,075 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Malga cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $51,871.

