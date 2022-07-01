MAJORITY Fizetések

A MAJORITY fizetése $66,665 éves teljes kompenzációtól egy Termékmenedzser pozícióhoz az alsó végén $103,317-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a MAJORITY . Utoljára frissítve: 11/22/2025