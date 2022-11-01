Major League Hacking Fizetések

Cégjegyzék
A Major League Hacking fizetése $28,855 éves teljes kompenzációtól egy Technikai programmenedzser pozícióhoz az alsó végén $102,000-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Major League Hacking. Utoljára frissítve: 11/22/2025

Szoftvermérnök
$102K
Technikai programmenedzser
$28.9K
A legmagasabban fizető pozíció a Major League Hacking cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $102,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Major League Hacking cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $65,428.

