Majesco Fizetések

A Majesco fizetése $13,928 éves teljes kompenzációtól egy Technikai író pozícióhoz az alsó végén $246,960-ig egy Technikai programmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Majesco. Utoljára frissítve: 11/22/2025

Szoftvermérnök
Median $17.5K
Programmenedzser
$168K
Technikai programmenedzser
$247K

Technikai író
$13.9K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Majesco cégnél: Technikai programmenedzser at the Common Range Average level évi $246,960 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Majesco cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $92,885.

Egyéb források

