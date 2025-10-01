Cégjegyzék
Magna International
Magna International Szoftvermérnök Fizetések Romania helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Romania csomag a Magna International cégnél összesen RON 285K yearként. Tekintsd meg a Magna International teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
Összesen évente
RON 285K
Szint
L3
Alapbér
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
Bónusz
RON 37.4K
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
RON 715K

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Magna International cégnél in Romania évi RON 327,754 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Magna International cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Romania jelentett medián éves teljes kompenzáció RON 273,872.

