Magic Leap Szoftvermérnök Fizetések Miami-Ft. Lauderdale Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Miami-Ft. Lauderdale Area a Magic Leap cégnél $139K yearként a Entry Software Engineer szinthez és $188K yearként a Lead Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Miami-Ft. Lauderdale Area csomag összesen $149K. Tekintsd meg a Magic Leap teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Entry Software Engineer
(Belépő szint)
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
Megtekintés 3 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Magic Leap cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Befoglalt Munkakörök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Virtuális Valóság Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Magic Leap cégnél in Miami-Ft. Lauderdale Area évi $214,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Magic Leap cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Miami-Ft. Lauderdale Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $150,000.

