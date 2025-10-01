Cégjegyzék
Magic Leap Szoftvermérnök Fizetések Greater Zurich Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Zurich Area a Magic Leap cégnél CHF 172K yearként a Senior Software Engineer szinthez és CHF 209K yearként a Lead Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Zurich Area csomag összesen CHF 213K. Tekintsd meg a Magic Leap teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Entry Software Engineer
(Belépő szint)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Megtekintés 3 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása

Adatok exportálása
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Magic Leap cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Virtuális Valóság Szoftvermérnök

GYIK

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Szoftvermérnök sa Magic Leap in Greater Zurich Area ay may taunang kabuuang bayad na CHF 235,332. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Magic Leap para sa Szoftvermérnök role in Greater Zurich Area ay CHF 180,361.

