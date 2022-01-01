Magic Leap Fizetések

Cégjegyzék
A Magic Leap fizetése $90,554 éves teljes kompenzációtól egy Hardvermérnök pozícióhoz az alsó végén $324,719-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Magic Leap. Utoljára frissítve: 10/9/2025

$160K

Szoftvermérnök
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Virtuális Valóság Szoftvermérnök

Gépészmérnök
Median $113K
Marketing
Median $151K

Üzleti elemző
$167K
Adattudós
Median $150K
Villamosmérnök
$204K
Hardvermérnök
$90.6K
Emberi erőforrások
$199K
Jogi
$189K
Optikai mérnök
$155K
Terméktervező
$92.3K
Termékmenedzser
$216K
Programvezető
$174K
Toborzó
$176K
Szoftvermérnöki vezető
$322K
Műszaki programvezető
$259K
UX kutató
$119K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Magic Leap cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

The highest paying role reported at Magic Leap is Szoftvermérnök at the Principal Software Engineer level with a yearly total compensation of $324,719. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magic Leap is $169,699.

Egyéb források