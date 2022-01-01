Cégjegyzék
M1 Finance
M1 Finance Fizetések

A M1 Finance fizetése $50,250 éves teljes kompenzációtól egy Marketing műveletek pozícióhoz az alsó végén $175,875-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a M1 Finance. Utoljára frissítve: 10/9/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $165K
Ügyfélszolgálat
$62.7K
Marketing
$127K

Marketing műveletek
$50.3K
Terméktervező
$119K
Termékmenedzser
$169K
Szoftvermérnöki vezető
$176K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A M1 Finance cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

A legmagasabban fizető pozíció a M1 Finance cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $175,875 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A M1 Finance cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $126,630.

