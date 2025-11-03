Cégjegyzék
  • Fizetések
  • Gépészmérnök

  • Összes Gépészmérnök fizetés

LyondellBasell Gépészmérnök Fizetések

A medián Gépészmérnök kompenzációs in United States csomag a LyondellBasell cégnél összesen $140K yearként. Tekintsd meg a LyondellBasell teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Medián fizetési csomag
company icon
LyondellBasell
Mechanical Engineer
hidden
Összesen évente
$140K
Szint
hidden
Alapbér
$140K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
5-10 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a LyondellBasell cégnél in United States évi $158,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A LyondellBasell cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $128,000.

