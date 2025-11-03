Cégjegyzék
Luxury Escapes
Luxury Escapes Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Australia csomag a Luxury Escapes cégnél összesen A$114K yearként. Tekintsd meg a Luxury Escapes teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Luxury Escapes
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Összesen évente
A$114K
Szint
Mid
Alapbér
A$114K
Stock (/yr)
A$0
Bónusz
A$0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Luxury Escapes cégnél in Australia évi A$201,567 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Luxury Escapes cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Australia jelentett medián éves teljes kompenzáció A$126,385.

Egyéb források