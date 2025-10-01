A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Luxoft cégnél $92.5K yearként a L1 szinthez és $107K yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $120K. Tekintsd meg a Luxoft teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
