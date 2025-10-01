A Szoftvermérnök kompenzáció in Ukraine a Luxoft cégnél UAH 1.42M yearként a L2 szinthez és UAH 3.18M yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Ukraine csomag összesen UAH 1.78M. Tekintsd meg a Luxoft teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
