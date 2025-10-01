Cégjegyzék
Luxoft Szoftvermérnök Fizetések Romania helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Romania a Luxoft cégnél RON 93.2K yearként a L1 szinthez és RON 249K yearként a L4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Romania csomag összesen RON 142K. Tekintsd meg a Luxoft teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
Junior Software Engineer(Belépő szint)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
Lead Software Engineer
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
