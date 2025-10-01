Cégjegyzék
Luxoft
Luxoft Szoftvermérnök Fizetések Mexico helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Mexico a Luxoft cégnél MX$30.1K yearként a L1 szinthez és MX$62K yearként a L4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Mexico csomag összesen MX$53.9K. Tekintsd meg a Luxoft teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
Junior Software Engineer(Belépő szint)
MX$30.1K
MX$29.7K
MX$0
MX$406
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.9K
MX$53.9K
MX$0
MX$966
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
MX$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a Luxoft?

Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Luxoft in Mexico sits at a yearly total compensation of MXMX$69,199. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Szoftvermérnök role in Mexico is MXMX$53,880.

