A Szoftvermérnök kompenzáció in India a Luxoft cégnél ₹1.36M yearként a L2 szinthez és ₹2.63M yearként a L3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹2.25M. Tekintsd meg a Luxoft teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.36M
₹1.36M
₹0
₹0
L3
₹2.63M
₹2.63M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
