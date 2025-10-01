Cégjegyzék
Luxoft
Luxoft Szoftvermérnök Fizetések Guadalajara Metropolitan Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Guadalajara Metropolitan Area a Luxoft cégnél MX$31.1K yearként a L1 szinthez és MX$62K yearként a L4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Guadalajara Metropolitan Area csomag összesen MX$49.2K.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
Junior Software Engineer(Belépő szint)
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Luxoft in Guadalajara Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of MXMX$69,199. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Szoftvermérnök role in Guadalajara Metropolitan Area is MXMX$49,222.

Egyéb források