A Szoftvermérnök kompenzáció in Guadalajara Metropolitan Area a Luxoft cégnél MX$31.1K yearként a L1 szinthez és MX$62K yearként a L4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Guadalajara Metropolitan Area csomag összesen MX$49.2K. Tekintsd meg a Luxoft teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
Nem találhatók fizetések
