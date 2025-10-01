Cégjegyzék
Luxoft
Luxoft Szoftvermérnök Fizetések Greater Cairo helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Cairo a Luxoft cégnél összesen EGP 25K yearként a L2 szinthez. A medián yeares kompenzációs in Greater Cairo csomag összesen EGP 25K.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
Junior Software Engineer(Belépő szint)
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
Regular Software Engineer
EGP 25K
EGP 24.4K
EGP 0
EGP 583
L3
Senior Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
Lead Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
EGP 160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a Luxoft?

Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Luxoft cégnél in Greater Cairo évi EGP 26,200 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Luxoft cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Cairo jelentett medián éves teljes kompenzáció EGP 24,750.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Luxoft cégnél

