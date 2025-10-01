A Szoftvermérnök kompenzáció in Brazil a Luxoft cégnél összesen R$268K yearként a L3 szinthez. Tekintsd meg a Luxoft teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
L2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
L3
R$268K
R$268K
R$0
R$0
L4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Befoglalt MunkakörökÚj Munkakör Beküldése