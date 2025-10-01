Cégjegyzék
Luxoft Terméktervező Fizetések Berlin Metropolitan Region helyen

A Terméktervező kompenzáció in Berlin Metropolitan Region a Luxoft cégnél összesen €49.9K yearként a L2 szinthez. A medián yeares kompenzációs in Berlin Metropolitan Region csomag összesen €52.4K. Tekintsd meg a Luxoft teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés
Mik a karrierszintek a Luxoft?

Befoglalt Munkakörök

UX Tervező

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a Luxoft cégnél in Berlin Metropolitan Region évi €55,732 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Luxoft cégnél a Terméktervező szerepkörre in Berlin Metropolitan Region jelentett medián éves teljes kompenzáció €48,729.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Luxoft cégnél

