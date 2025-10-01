A Terméktervező kompenzáció in Berlin Metropolitan Region a Luxoft cégnél összesen €49.9K yearként a L2 szinthez. A medián yeares kompenzációs in Berlin Metropolitan Region csomag összesen €52.4K. Tekintsd meg a Luxoft teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Befoglalt MunkakörökÚj Munkakör Beküldése