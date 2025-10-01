Cégjegyzék
Lutron Electronics Szoftvermérnök Fizetések Philadelphia Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Philadelphia Area csomag a Lutron Electronics cégnél összesen $108K yearként. Tekintsd meg a Lutron Electronics teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Lutron Electronics
Software Engineer
Philadelphia, PA
Összesen évente
$108K
Szint
L2
Alapbér
$103K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$5K
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
2 Év
