Lunar Energy Hardvermérnök Fizetések

A medián Hardvermérnök kompenzációs in United States csomag a Lunar Energy cégnél összesen $173K yearként. Tekintsd meg a Lunar Energy teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Lunar Energy
Hardware Engineer
Mountain View, CA
Összesen évente
$173K
Szint
-
Alapbér
$170K
Stock (/yr)
$2.5K
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Hardvermérnök pozícióra a Lunar Energy cégnél in United States évi $204,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Lunar Energy cégnél a Hardvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $172,500.

